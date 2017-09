I s-a furat masina si a revazut-o peste 38 de ani. Unde a fost gasit vehiculul - VIDEO

Cel mai probabil, dupa ce a fost furat, in 1979, automobilul a ajuns intr-o mlastina, la 160 de kilometri de Paris. Din cauza secetei din acest an, aceasta a secat, iar masina a devenit vizibila.

"Persoana care efectua lucrări de curăţare a observat acoperişul maşinii. Vehiculul părea a fi foarte vechi şi era foarte murdar. Au fost trimişi scanfandrierii, ca să vadă, în primul rând, dacă acolo nu sunt cadavre sau semne de furt al automobilului."

Politia a gasit in vehicul doar o familie de raci, care se adapostise acolo. Aceasta a fost evacuata intr-un canal, iar masina a fost scoasa la suprafata. Are motorul ruginit si este plina de namol, dar, suprinzator, este in stare buna.





"Poate fi văzută culoarea albastră a maşinii. Mai este aer în anvelope şi este vizibilă încă culoarea originală a scaunelor."

Si pentru ca automobilul a fost furat cu mult timp in urma, acesta nu figura in baza de date computerizata a politiei. Asa ca, politia a fost nevoita sa caute in arhiva. A fost gasit proprietarul si l-a anuntat ca, dupa 38 de ani, isi poate vedea masina, din nou.