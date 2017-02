Ianukovici, fostul presedinte al Ucrainei afirma ca trebuie sa fie organizate alegeri locale in Donbas si chiar sa aiba loc un referendum privind statutul regiunii - VIDEO

Victor IANUKOVICI, FOSTUL PRESEDINTE AL UCRAINEI ”Ar fi corect ca războiul să fie oprit. Să fie create condiţii pentru o viaţă paşnică a locuitorilor din Donbas, să fie create condiţii pentru desfăşurarea alegerilor locale în Donbas şi, desigur, locuitorii din regiune să participe la alegerile din Ucraina. Eu cred în acest scenariu.”

Inainte de a vorbi in fata jurnalistilor, Ianukovici a anuntat ca a transmis o scrisoare catre Vladimir Putin, Donald Trump, Francois Hollande, dar si alti lideri straini in care povesteste despre ce s-a intamplat cu adevarat, in opinia sa, pe Maidan in 2014. Desi acuzat ca a dat ordin ca sa fie deschis focul asupra protestatarilor, fostul presedinte cere sa fie creata o comise europeana care sa investigheze violentele de atunci. Tot in scrisoare, Ianukovici spune ca in cazul in care Kievul nu poate respecta acordurile de la Minsk, atunci trebuie organizat un referendum privind statutul regiunii Donbas.

Victor IANUKOVICI, FOSTUL PRESEDINTE AL UCRAINEI ”Mii de oameni au murit, alte zeci de mii au avut de suferit. Vinovat de tot ce se întâmplă este actualul guvern de la Kiev, care, de dragul ambiţiilor politice, a implicat ţara într-un tragic război.”

Ianukovici a acuzat de toate relele actuala putere de la Kiev si a spus ca o alta solutie de a scoate Ucraina din criza ar fi alegerile parlamentare si prezidentiale anticipate. Tot in fata jurnalistilor, fostul presedinte a negat ca ar fi cerut Rusiei sa trimita militari in Ucraina, asa cum anunta in 2014, Vitalie Ciurkin, fostul ambasador al Rusiei la ONU.

Vitalie CIURKIN, FOST AMBASADOR RUS LA ONU ”Declaraţia preşedintelui Ucrainei: Fac apel către preşedintele Rusiei, Vladimir Putin cu cererea de a folosi forţele militare ruse pentru a restabili statul de drept, pacea, ordinea, stabilitatea şi protecţia populaţiei din Ucraina.”

Victor IANUKOVICI, FOSTUL PRESEDINTE AL UCRAINEI ”Eu nu am cerut să fie trimise trupe militare în Ucraina. Nu este aşa. Eu nu mi-am trădat poporul.”

Intrebat daca ar vrea sa candideze din nou la functia de presedinte al Ucrainei, Ianukovici nu a oferit un raspuns concret. In schimb a vorbit despre marele sau vis.

Victor IANUKOVICI, FOSTUL PRESEDINTE AL UCRAINEI ”Eu trăiesc în Rostov-pe Don, închiriez o casă, comunic cu oamenii apropiaţi. Şi ei se află într-o situaţie grea şi visează, la fel ca şi mine, să facă lucruri bune pentru Ucraina. Şi, desigur, cu toţii visăm să ne întoarcem acasă.”

Victor Ianukovici a fugit din Ucraina, fiind ajutat de rusi, in 2014, in urma protestelor de pe Maidan. Atunci el a refuzat sa semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeana. Pe numele lui sunt deschise mai multe dosare penale pentru tradare de patrie si abuz de putere.