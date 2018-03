Iarna care s-a intors din drum face ravagii si in Romania. Frigul si ploaia inghetata sau au pus stapanire pe Bucuresti si 13 judete. O pojghita periculoasa s-a format pe sosele, arbori, masini si case - VIDEO

Pe aeroportul Henri Coanda din Bucuresti au fost anulate zeci de zboruri dus-intors.

“Trebuia sa ajungem in aceasta seara la Amsterdam dar se pare ca nu mai ajungem.”

Si pe aeroportul din Timisoara au fost probleme, unde aproape 100 de pasageri au asteptat mai bine de 10 ore aeronava spre Bucuresti, iar in final au aflat ca zborul s-a anulat.

PASAGER: “Este o stare de oboseala, de nervozitate, unele persoane dorm pe bancuta, altele se agita, poate unora le este e foame, nu e placut dupa ce stai 10 ore intr-un aeroport.”

Valentin IORDACHE, PURTATOR DE CUVANT AEROPORT OTOPENI: ”Avioanele sunt acoperite cu o pelicula de gheata, aceasta pelicula se indeparteaza prin degivrare, numai ca din cauza acestui fenomen meteo, avionul se acopera cu o pelicula de gheata inainte de a apuca sa decoleze.”

Ploaia inghetata a facut probleme si in traficul din Bucuresti. 20 de tramvaie au fost blocate mai bine de o ora intr-un cartier, din cauza ca a inghetat linia de tensiune. Probleme din cauza poleiului au fost si in alte judete. In Dambovita, la Titu, pomii inmuguriti au inghetat in livezi, iar oamenii se tem ca recolta de fructe este compromisa.

Din cauza soselei acoperite cu polei, in Azuga, o masina a derapat si a ramas suspendata deasupra unui parau. Soferul si pasagerul din dreapta, raniti usor, au fost salvati la timp de pompieri. Necazuri au fost si in Prahova. Gheata depusa pe cabluri a lasat fară curent 400 de locuinte din 3 localitati. In est, zapada a facut prapad pe sosele. Drumul dintre Suceava si vama Siret este o adevarata provocare pentru soferi.



"S-ar putea sa avem iarna si in aprilie."

Desi lucreaza non stop, vantul nu le vine in ajutor drumarilor, imprastiind zapada inapoi. Doi soti au ajuns cu masina intr-un rau, dupa ce soferul a fortat pedala de acceleratie. Din fericire ambii au scapat cu viata, insa au ajuns la spital cu hipotermie. Meteorologii spun ca in urmatoarele 5 zile vremea va ramane la fel. Abia la sfarsitul saptamanii, se preconizeaza o incalzire, care insa va spori pericolul de inundatii.