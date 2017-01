Iarna este capricioasa in SUA. Gheata si zapada - un pericol pe soselele americane: 22 de vehicule au fost implicate intr-un accident in lant - VIDEO

O camera video instalata la bordul unei masini a surprins momentul in care un camion a acrosat un utilaj de deszapezire si l-a proiectat pe celalalt sens de mers. Apoi, autospeciala a rupt bariera de protectie si s-a rasturnat intr-o rapa.

Lo volan se afla un sofer cu 23 de ani de exeprienta. El a scapat cu viata, dar a ajuns cu diverse traumatisme la spital. In California, un camion al unei companii de curierat a ramas fara frane pe o sosea alunecoasa de munte.

In acest caz, soferul a reusit sa controleze derapajul si, dupa de 20 de minute, a oprit in siguranta, pe marginea drumului. O masina a polititie s-a aflat in tot acest timp in spatele TIR-ului. Poleiul a facut probleme si pe o sosea din Kansas.

22 de vehicule au fost implicate intr-un accident in lant, fara a face victime. Daca nu acopera soselele, gheata poate fi materialul perfect pentru a crea un taram al minunilor. In Wisconsin, a fost deschis un castel din gheata, care te lasa fara cuvinte atunci cand il vezi.