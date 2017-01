Iarna geroasa a lovit Europa, dar si Statele Unite. Mai multe trasee importante au fost inchise, iar oamenii au facut cale intoarsa - VIDEO

In nordul statului american California s-au inregistrat doar intr-o zi zeci de accidente. De vina este ghetusul, dar si neatentia soferilor, sustin oamenii legii.

"Oamenii nu conduc corespunzător. Se deplasează cu viteză, iar apoi nu reuşesc să se oprească."

Mai multe trasee importante au fost inchise, iar oamenii au facut cale intoarsa. In Oregon, din cauza rafalelor puternice, un arbore imens a cazut peste o casa si a distrus aproape tot ce era in interior.

"Au căzut copaci în Portland şi pe coastă. Am avut vânt puternic, noaptea trecută."

Si Europa a fost lovita de ger si precipitatii abundente. In Polonia, oamenii s-au trezit cu un strat mare de zapada, asa ca au fost nevoiti sa curete automobilele si strazile. Totodata, 16 mii de locuinte au ramas fara electricitate.

In Germania, a fost o adevarata furtuna. Daca in unele zone a nins, in altele a plouat, iar cateva cartiere au fost inundate.

Si rusii au parte de ninsori abundente. Aproape 50 de zboruri au fost amanate la Moscova. Meteorologii anunta ca noaptea pe oameni ii asteapta minus 17 grade, iar in seara de Craciun, chiar si pana la -30 de grade in unele regiuni.