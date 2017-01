Iarna grea si in SUA. Autoritatile au decretat stare de urgenta in Carolina de Nord si de Sud dupa ninsori abundente

O combinatie nefasta de ninsoare, lapovita si inghet a dus la numeroasele accidente pe soselele din sudul Statelor Unite, unde soferii nu sunt deloc obisnuiti cu o astfel de vreme. In Georgia, politistii au numarat sute de incidente auto, iar autoritatile au fost fortate sa inchida o bucata dintr-o autostrada.

In Carolina de Nord si de Sud, a fost decretata stare de urgenta. Ninsorile si lapovita au paralizat traficul aerian pe mai multe aeroporturi.

In Philadelphia, au fost doua furtuni de zapada in trei zile. Iar in Connecticut, din cauza ghetii, s-a produs un accident in care au fost implicate 20 de autovehicule.

A nins puternic si in Massachusetts, unde localnicii au fost avertizati sa se pregateasca pentru inca 30 de centimetri de zapada in zilele urmatoare.

In vestul Statelor Unite, alta este problema. Meteorologii au anuntat ploi torentiale, care ar putea provoca cele mai puternice inundatii din ultimele decenii. Cei care locuiesc in zonele din nordul Californiei au luat masuri de precautie.

Va ploua si in unele regiuni unde au cazut zapezi. Acolo, sunt temeri ca nametii se vor topi si, in combinatie cu ploile, vor duce la alunecari de teren.