Iarna isi arata capriciile si in Romania. A nins puternic, au cazut copaci, iar sate intregi au ramas fara curent electric. In aceste conditii, nu s-a trecut fara accidente - VIDEO

Zeci de tiruri au ramas blocate pe drumurile din judetul Prahova. A nins puternic, iar mai multe camioane, neechipate cu pneuri de iarna sau lanturi, au derapat. Soferii si-au revarsat tot necazul pe drumari.

“De sapte ori au trecut in sus, de sapte ori au trecut in jos. I-am spus, de ce nu dati cu sare? Au spus ca avem echipamentul stricat.”

"Puteau sa faca asfaltul negru.”

Drumarii spun, insa, ca ninsoarea abundenta si masinile care au derapat le-au facut misiunea grea.

“E foarte nasol, din cauza la circulatie nu putem deszapezi.”

Catalin RADU TANASE, CORESPONDENT PROTV: “Inca odata iarna ne arata cat este de capricioasa. Am plecat din Bucuresti pe o ploaie zdravana ca de inceput de toamna si in 150 de km, pana sa ajungem la Brasov am schimbat deja anotimpul. Am gasit aici iarna in toata regula, cu vant si ninsoare puternica.”

Pe soselele din Brasov s-a circulat cu dificultate. Masinile de deszapezit au curatat drumul, insa zapada s-a asternut din nou.

”Se circula cum vedeti, in conditii de iarna.”

A nins zdravan si in judetul Vrancea. 18 copaci au fost pusi la pamant, iar mii de oameni au ramas fara curent electric. Cateva scoli au fost inchise din cauza drumurilor impracticabile. Meteorologii romani spun ca va ninge si in zilele urmatoare, iar stratul de zapada va creste considerabil.