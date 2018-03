Iata de ce s-ar fi prabusit avionul cu 39 de militari rusi, in Siria. Primele informatii oficiale - VIDEO

39 de militari rusi si-au pierdut viata in aceasta dupa amiaza, dupa ce avionul in care se aflau s-a prabusit in Siria. Potrivit primelor informatii accidentul s-ar fi produs din cauza unor defectiuni tehnice. Tragedia a avut loc in apropiere de zona unde nu mai contenesc violente. In ultimele 24 de ore in regiunea Goutha, care este controlata de rebeli, aproape 80 de persoane au fost ucise.