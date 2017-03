Iesirea Marii Britanii din UE va incepe pe 29 martie. Premierul britanic, Theresa May, a declarat ca vrea ca procesul de retragere a tarii din blocul comunitar sa se incheie in 2 ani - VIDEO

Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana va incepe pe 29 martie. Premierul britanic, Theresa May, a declarat ca vrea ca negocierile sa inceapa promt, iar procesul de retragere a tarii din blocul comunitar sa se incheie in 2 ani. Consiliul European a anuntat ca totul este gata pentru a incepe negocierile si urmeaza doar ca guvernul de la Londra sa trimita o scrisoare oficiala in acest sens.