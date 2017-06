Igor Dodon si Vladimir Putin au avut o scurta intrevedere la Sankt Petersburg, a patra in acest an. La tribuna, Dodon a spus ca regreta decizia Chisinaului de a-i expulza pe cei 5 diplomati rusi - VIDEO

Igor Dodon i-a spus astazi lui Vladimir Putin ca regreta decizia Chisinaului de a-i expulza pe cei 5 diplomati rusi. Presedintele sustine ca Moscova nu va lua masuri de raspuns, asta desi ministerul rus de Externe a expulzat chiar a doua zi 5 diplomati moldoveni. Igor Dodon si Vladimir Putin au avut astazi o scurta intrevedere la Sankt Petersburg, a patra in acest an. La tribuna, in prezenta lui Putin, Dodon i-a criticat pe cei din vest.