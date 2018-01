Imagini care iti fac inima sa stea in loc vin din China, unde o femeie aproape ca a fost strivita de un panou publicitar. Constructia imensa cade peste ea si o acopera - VIDEO

Din imagini se vede cum tanara merge linistita pe trotuar, intr-un orasel din sudul Chinei cand la un moment dat un panou imens se desprinde de pe cladire si cade peste ea, acoperind-o toata. Desi tanara observa ca acesta urmeaza sa-i cada in cap, nu reuseste sa fuga. Imediat, in ajutor ii sar trecatorii care o scot de sub panou.

Surprinzator, femeia a scapat cu viata, cel mai probabil din motiv ca panoul era confectionat in mare parte din carton. Ea s-a ales cu o fractura la picior si cu una la bazin.