Imagini care-ti fac inima sa stea in loc vin din Rusia, unde un copil de 5 ani a atarnat cateva minute in gol la balconul de la etajul sapte. Ce a urmat - VIDEO

Imagini care-ti fac inima sa stea in loc vin din Rusia, unde un copil de 5 ani a atarnat cateva minute in gol la balconul de la etajul sapte. Fetita a cazut peste geamul apartamentului in care locuieste, dar a reusit sa se agate de o bara. Vecinii s-au mobilizat si pana la urma au salvat copilul.