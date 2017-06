Imagini cu falsele centuri sinucigase folosite de teroristii din Londra. "Nu am vazut pana acum aceasta tactica in UK" - FOTO

Khuram Shazad Butt, Rachid Redouane si Youssef Zaghba s-au folosit de mai multe sticle de plastic si de banda adeziva pentru a da impresia ca poarta centuri sinucigase, tocmai pentru a-i determina pe oameni sa nu se apropie de ei in timpul atentatelor de saptamana trecuta de pe London Bridge.

Anchetatorii sunt de parere ca cei trei atacatori aveau de gand sa creeze o ”situatie de asediu” in zona Borough Market.

Un comandant al politiei a precizat ca falsele centuri sinucigase demonstreaza mai degraba curajul remarcabil al oamenilor obisnuiti care i-au confruntat pe teroristi in noaptea atentatelor de pe London Bridge.

”Nu am vazut pana acum aceasta tactica in Marea Britanie, prin care teroristii incearca sa creeze un nivel maxim de frica prin purtarea unor explozibili falsi. Oricine i-a vazut in noaptea atentatului a crezut ca aceste centuri sunt reale. Este greu sa speculam cu privire la motivele pentru care ei au purtat aceste centuri. Poate planuiau sa transforme acest atac intr-o situatie de asediu sau poate credeau ca este o forma de protectie si ca vor evita sa fie impuscati”, a declarat Dean Haydon.

Detectivii au vorbit pana in acest moment cu 262 de martori din 19 tari, iar 78 sunt considerati martori importanti in investigatia legata de atentatele de pe London Bridge.

Opt persoane si-au pierdut viata si alte 48 au fost ranite in urma cu exact o saptamana, atunci cand Khuram Shazad Butt, Rachid Redouane si Youssef Zaghba au intrat cu o furgoneta in pietonii de pe London Bridge, inainte de a declansa un carnagiu in Borough Market.

Reprezentantii Scotland Yard au anuntat ca au nevoie de mai multi martori care au asistat la atentatele de pe London Bridge.

Politia Metropolitana a precizat deja ca atacatorii au inchiriat un apartament in cartierul Barking si l-au folosit drept casa sigura pentru a pregati atentatele din Londra.

In respectiva casa, autoritatile au descoperit o editie a Coranului, care era deschisa la o pagina ce vorbea despre martirii din Islam.

De asemenea, o perchezitie a dus la descoperirea mai multor bombe incendiare, sticle de plastic si a unor role de banda adeziva, obiecte folosite pentru a asambla false centuri sinucigase folosite de atacatori pe London Bridge.

Criminalistii au determinat ca cei trei atacatori au actionat pe cont propriu in casa sigura din Barking.

Khuram Shazad Butt a fost identificat drept liderul celulei teroriste, acesta fiind si cel care a inchiriat furgoneta de la un magazin cu unelte si materiale de constructii din Romford, o suburbie situata in estul Londrei.

Anchetatorii au descoperit ca atacatorii si-au legat cutitele de incheietura mainii si aveau inclusiv bombe incendiare in furgoneta. De asemenea, toate cutitele utilizate in atac aveau o lama de 30 de centimetri si erau din ceramica roz.

