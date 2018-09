Imagini cu Putin testand un Kalashnikov cu luneta. Ar apasa pe tragaci intre 2 batai de inima - VIDEO

Aceasta a difuzat imagini cu Putin testând un Kalashnikov cu lunetă, purtând ochelari speciali şi căşti de protecţie.

Comentariul preciza că preşedintele pare să apese pe trăgaci între două bătăi de inimă şi ţinându-şi respiraţia, aşa cum fac lunetiştii profesionişti.

Russian President Vladimir Putin visited the Kalashnikov Concern’s shooting range and tested the brand new sniper rifle#Russia pic.twitter.com/fSRdGexfTB