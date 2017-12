Imagini de groaza intr-un oras din Rusia. O tanara care trecea strada la culoarea rosie a semaforului a fost lovita in plin de doua microbuze. Cum s-a intamplat totul - VIDEO

Potrivit presei ruse, totul s-a intamplat in orasul Toliatti din Rusia. Din imaginile video se vede cum tanara incepe sa mearga la culoarea rosie a semaforului, iar soferul microbuzului nu a reusit sa franeze si a lovit-o, dupa care, in cateva clipe de la momentul impactului victima a nimerit sub rotile altui vehicul.

In urma loviturilor, victima a fost transportata la spital, iar politia de acolo urmeaza sa stabileasca toate circumstantele producerii accidentului.

Momentul impactului, surprins de camerele video: