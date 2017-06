Imagini din care se vede momentul in care politistii ii impusca pe cei trei teroristi de la Londra. Imaginile va pot afecta emotional - VIDEO

In imagini se vede cum cei trei atacatori merg pe strada cu cutitele in mana. Ei observa un barbat pe cealalta parte a strazii si se napustesc asupra lui. Barbatul se prabuseste la pamant, iar in acel moment apare o masina de politie. Oamenii legii ies din vehicul si deschid focul asupra teroristilor. Unul dintre ei incearca sa raneasca un politist, dar este impuscat.

Politia britanica continua ancheta in acest caz si a retinut inca trei suspecti. Intre timp, mama teroristului Youssef Zaghba, care locuieste in Italia a vorbit in fata camerelor. Intr-un interviu, femeia a spus ca-i pare rau de ce a facut fiul sau.

Valeria COLLINA, MAMA UNUI TERORIST “Înţeleg durerea lor, pentru că o simt şi eu, ca mamă. Nu ştiu dacă are sens să cer iertare, dar dacă are, atunci o fac. Dacă există ceva ce pot face, voi face, pentru că nu îmi vin uşor cuvintele, este un lucru îngrozitor, care nu ar trebui să se întâmple.”

In Italia, Youssef Zaghba se afla pe lista persoanelor suspectate de terorism, dar nu a fost retinut pentru ca nu erau dovezi ca planuia vreun atac. Ieri autoritatile britanice au anuntat ca numarul mortilor a ajuns la opt, iar 12 dintre raniti raman internati la spital.