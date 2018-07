Imagini din drona cu dezastrul provocat de incendii in Grecia. “Oamenii plangeau, tipau. Am fugit pe plaja, am vazut o barca, parca era ca la Titanic, toata lumea incerca sa urce” - VIDEO

Autorităţile, acuzate că au permis o tragedie de asemenea proporţii, încearcă să găsească explicaţii şi vinovaţi.

Potrivit presei elene, patru indivizi au fost interogaţi, fiind bănuiţi că ar fi pus intenţionat focul, ca să facă loc pentru construcţii noi.

20 de minute - atât a durat ca flăcările să transforme totul în scrum în Mati. Vântul a împins focul care ardea de câteva zile în pădurile de pin de pe dealuri şi a ajuns în staţiunea de pe malul mării.

Mark Stone, corespondent Sky News: “Se vede pretutindeni cum flăcările au venit de pe dealuri. Nici şoselele nu le-au stat în cale. Au trecut peste ele şi au pătruns în localităţi până pe coastă.”

Hotelurile au fost evacuate mult prea târziu, abia când au răsunat alarmele de incendiu. Doi soţi olandezi au rememorat traumatizaţi panica şi disperarea de a-şi salva copiii, când valvătaia le-a luat cu asalt hotelul.

At least 80 people died in Greece after fires ripped through a village near Athens. Up to 60 people are missing, some of whom jumped from cliffs to escape the flames.



Authorities suspect the blaze, one of several in the region, was caused by arsonists. pic.twitter.com/ucbtSrp3Zo