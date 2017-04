Imagini emotionante la Londra. Mii de politisti si zeci de mii de civili i-au adus un ultim omagiu ofiterului ucis in atac

Mii de ofiteri de politie au fost desfasurati de-a lungul rutei parcurse de cortegiul funerar, pentru a-i aduce un ultim omagiu colegului lor.

Dricul care a transportat trupul neinsufletit a fost impodobit cu flori rosii si albe care au format mesajul „Tatal numarul 1”.

Cortegiul funerar, condus de o “Garda Neagra”, formata din ofiteri calare, a parasit Palatul Westminster, unde sicriul a fost depus duminica, la ora locala 13.30 (15.30 ora Romaniei). Multimea stransa in Piata Parlamentului a inceput sa aplaude la plecarea cortegiului.

Sicriul a fost transportat pe o distanta de aproximativ patru kilometri, pe strazile de obicei aglomerate ale capitalei Marii Britanii, evitand Podul Westminster, scena atacului din martie. La ora locala 14 (16 ora Romaniei), cortegiul a ajuns la Catedrala Southwark.

Police and public line the streets of central London to honour police constable Keith Palmer who died defending Westminster parliament pic.twitter.com/VDtwldX8p9

— Bill Snaddon (@billsnaddon) April 10, 2017

Mii de ofiteri de politie, din toate fortele din tara, au stat aliniati de-a lungul traseului cortegiului si au salutat la trecerea sicriului. Intre 40.000 si 50.000 de oameni, unii cu ochii in lacrimi, li s-au alaturat pentru a-i aduce un ultim omagiu politistului mort.

Thousands line the streets of London for funeral of PC Keith Palmer #StandForKeith https://t.co/I1e5BwqQqd pic.twitter.com/E9QfeJahjW

— Huffington Post UK (@HuffPostUK) April 10, 2017

Asemenea onoruri sunt de obicei dedicate pentru politicieni importanti din Marea Britanie.

Aproximativ 50 de membri ai familiei lui Keith Palmer au participat la slujba organizata in Catedrala Southwark.

Ofiterul de 48 de ani a fost injunghiat de Khalid Masood, in timp ce pazea Parlamentul britanic.

”Daca ai fi putut picta imaginea unui politist perfect atunci ai fi avut o pictura cu Keith Palmer. El este cel mai amabil om pe care l-ai fi putut vreodata intalni. Foarte generos, foarte loial, un prieten adevarat si un politist fantastic”, a declarat ofiterul Shaun Cartright.

Politia Metropolitana a anuntat ca, in scop de respect, numarul ofiterului, 4157U, nu va mai fi oferit vreodata unui alt politist.