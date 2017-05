Imagini in premiera de la cel mai ciudat hotel din Coreea de Nord: in forma de piramida cu 105 etaje. Cum sunt peretii

Hotelul Ryugyong, care are 105 etaje, a fost construit in 30 de ani, cu un cost estimat la impresionanta suma de 685 de milioane de euro, potrivit Yahoo News.

Constructia a inceput in anul 1985 si a fost sustinuta financiar de investitori egipteni, scopul fiind de a crea cel mai inalt hotel din lume.

Un singur grup de turisti a avut pana acum permisiunea din partea autoritatilor nord-coreene de a intra in aceasta imensa "scoica" in 2012, printre care s-a aflat si Simon Cockerell, directorul agentiei Koryo Tours.

El a vizitat Coreea de Nord pana acum de 161 de ori.

"Am fost de foarte multe ori in Coreea de Nord, iar acea cladire a fost intotdeauna o parte din cerul Phenianului. Intotdeauna am fost interesat de ceea ce e acolo si am pus intrebari despre asta. Iar cineva pe care il cunosteam avea un contact la compania care administreaza cladirea din punctul de vedere al managementului, iar ei mi-au aranjat o vizita acolo", spune Simon.

In fotografiile realizate in premiera in interiorul cladirii se vede ca multe din suprafetele gigantului de sticla si beton sunt neterminate, iar peretii sunt nefinisati.

Simon Cockerell este de parere ca hotelul nu va fi gata prea curand.

"Nu prea se lucreaza acolo in momentul asta. Poate ca sunt unele lucrari mici, dar nu se intampla nimic major acolo", a mai spus el.