Imagini incredibile pe o strada din Rusia. Momentul in care o soferita intra cu masina intr-un grup de pietoni: Se uita in telefon - VIDEO

Momentul loviturii a fost surprins de camera de bord instalata in masina tinerei. Din imagini se vede clar ca la semafor este rosu, insa soferita nu opreste, ci din contra, parca accelereaza, spulberand multimea de oameni. Totul s-a intamplat in aceasta dimineata in orasul Vladivostok. Pe trecerea de pietoni traversau in jur de 12 persoane si nimeni nu s-a asteptat ca masina va trece peste ei. Drept rezultat, opt oameni au fost loviti, trei dintre ei au fost spitalizati.

”Angajaţii poliţiei rutiere stabilesc cauzele şi condiţiile care au dus la producerea accidentului.”

Politia are mai multe versiuni: soferita ar fi putut intra in multimea de oameni pentru ca se uita in telefonul mobil si nu era atenta la drum. Se ia in calcul si faptul ca, neavand experienta in conducerea masinii, tanara a incurcat pedala de acceleratie cu frana. Presa rusa scrie ca fata are permis de conducere din anul 2003, insa si-a cumparat masina acum doua zile si nu se stie daca ea a mai condus pana acum. Politia investigheaza cazul.