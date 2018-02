Imagini induiosatoare, surprinse pe strazile Moscovei. Un urs de la circ a iesit la plimbare cu dresorul sau, care a suferit o trauma si se afla acum in scaun cu rotile - VIDEO

Oleg a lucrat la circ ca acrobat si dresor, avand in grija lui trei ursi. De ceva timp insa rolurile s-au schimbat, acum ursii au grija de tanar, care in urma cu cateva luni a cazut de la o inaltime de 18 metri, in timpul unui spectacol. A supravietuit, dar si-a fracturat ambele picioare si o mana. A stat internat in spital, iar de curand a fost lasat sa plece acasa. Unul dintre ursii dresati de Oleg a venit la externare.

”Cand m-am apropiat de ei, am intins mana, iar ei m-au mirosit si m-au analizat. In cele din urma m-au recunoscut.”

Cei doi au facut o scurta plimbare prin oras, iar ursul a fost cel care a impins caruciorul in care se afla dresorul sau. Imaginile cu cei doi au devenit virale in Rusia.