IMAGINI LIVE! Parada militara la Paris de Ziua Frantei. Festivitatile de pe Champs-Elysees incheie vizita presedintelui Trump

IMAGINI LIVE:

Festivitatile au o insemnatate speciala in acest an, marcand o suta de ani de la intrarea americanilor in Primul Razboi Mondial alaturi de Franta, relateaza Reuters.

Presedintele Emmanuel Macron a ajuns alaturi de premierul Philippe in piata Concordiei. De asemenea, liderul francez a salutat trupele intr-un autovehicul militar, inainte de a asculta La Marseillaise si de a se retrage in tribuna oficiala, alaturi de invitatii sai de onoare, Donald si Melania Trump.

Cei doi lideri si-au strans mana calduros, inainte ca presedintele francez sa-si salute membrii guvernului, precum si pe Prima Doamna a Statelor Unite, Melania Trump.

Ceremonia a continuat cu o prezentare a evolutiei tehnicii militare sub tema ”1917-2017: 100 de ani de tehnologie”. Aceasta prezentare vrea sa atraga atentia asupra ”inovatiilor tehnologice si a necesitatii pregatiri pentru viitor” a armatei Frantei.

Aproape 4.000 de soldati si 240 de cai ai Garzii Republicii iau parte la parada de pe Champs-Elysees, relateaza jurnalistii The Connexion. De asemenea, 145 de soldati americani vor lua parte alaturi de francezi la parada, acestia facand parte din trupele stationate in Europa.

Parada de pe Champs-Elysees se va incheia in jurul orei locale 11.45 (12.45 ora Romaniei), atunci cand va pleca si presedintele Macron.

Emmanuel Macron si Donald Trump vor mai avea o scurta intalnire dupa festivitatile din Paris, inainte ca presedintele american sa puna capat vizitei sale fulger si sa plece spre Statele Unite.

Macron (39 de ani) spera sa folosesca greutatea istorica a evenimentului si grandoarea franceza pentru a-l fermeca pe imprevizibilul Trump - la doar sase saptamani dupa ce l-a primit pe Vladimir Putin in Palatul Versailles.

Pentru Franta, aceasta zi mai are o semnificatie importanta si dureroasa, fiindca marcheaza un an de la atentatul jihadist de la Nisa.

Un numar de 86 de persoane si-au pierdut viata pe 14 iulie 2016, dupa ce un jihadist a intrat cu un camion frigorific de 19 tone pe promenada din Nisa si a spulberat sute de persoane care priveau focurile de artificii de Ziua Nationala a Frantei.

Dupa festivitatile de pe Champs-Elysees, presedintele Macron se va indrepta spre Nisa si va participa la o ceremonie de comemorare a victimelor de pe Promenade des Anglais.