Imagini noi cu teroristul din Manchester. Oficialul pe care fratele lui ar fi planuit sa-l asasineze in Libia

Imaginile au fost surprinse cu putin timp inainte de atacul de luni. Abedi este imbracat in negru, poarta sapca si ochelari si are in spate rucsacul cu bomba care a ucis 22 de oameni si a ranit alti 119.

Politia a lansat un apel ca oricine are informatii despre ce a facut Abedi dupa 18 mai, cand s-a intors in Marea Britanie, sa o contacteze.

Potrivit anchetatorilor, apartamentul lui Salman Abedi din centrul orasului a fost unul dintre ultimele locuri in care ar fi mers tanarul – si unde este posibil sa fi finalizat bomba – inainte de a merge la concert.

Paisprezece adrese si locuri au fost perchezitionate de politie, iar 11 persoane sunt retinute in continuare in legatura cu atacul. Aproximativ 1.000 de oameni lucreaza la investigatie.

Fortele de ordine au stabilit identitatea lui Abedi la doua ore dupa atentat.

Fratele lui Abedi ar fi planuit sa il asasineze pe trimisul ONU in Libia

Unul dintre fratii lui Salman Abedi ar fi fost implicat intr-un complot jihadist pentru a-l asasina pe trimisul ONU in Libia, relateaza Daily Express, citand surse sub acoperirea anonimatului.

Celula din care facea parte Hashim Abedi, in varsta de 20 de ani, ar fi fost in etapele finale ale construirii unei bombe, care urma sa il vizeze pe seful Misiunii ONU de Sustinere pentru Libia, Martin Kobler.

Hashim a fost arestat marti seara la locuinta familiei sale din capitala libiana, sub suspiciune de legaturi cu gruparea terorista Statul Islamic. Tatal sau, Ramadan, a fost retinut de asemenea.

Rada, serviciul de informatii al Libiei, afirma ca fratii Abedi s-au alaturat ISIS si ca Hashim avea informatii despre planurile fratelui sau, Salman, de a detona o bomba la Manchester Arena.

“Cand l-am arestat si l-am intrebat, ne-a spus ‘Am aceeasi ideologie ca fratele meu’. Hashim ne-a spus ‘Stiu totul despre fratele meu, ce facea acolo, la Manchester’”, a spus un purtator de cuvant al Rada pentru Daily Telegraph.

Potrivit anchetatorilor, Salman ar fi discutat cu fratele sau cu numai cateva zile inainte de atentatul de luni, soldat cu 22 de morti si peste 100 de raniti.

Autoritatile cred ca Salman i-a transferat lui Hashim 2.500 de lire sterline – bani care este posibil sa fi venit din creditul de studii al lui Salman.

Foto: Hashim Abedi

Intre timp, sute de politisti au fost desfasurati sambata pentru a asigura securitatea celor 50.000 de fani care au luat parte la concertul The Courteeners, pe terenul de cricket Old Trafford – primul concert important din oras dupa atac.

Masuri suplimentare de securitate au fost luate si pentru maratonul de duminica Great Manchester Run, la care ar urma sa participe zeci de mii de oameni, inclusiv primarul Manchester, Andy Burnham.