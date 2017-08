Individul alerga pe pista speciala pentru pietoni. La un moment dat impinge cu putere femeia care venea in fata si alearga mai departe. Datorita reactiei rapide a soferului, femeia a ramas in viata. Acesta a reusit sa vireze in ultimul moment. Autobuzul a oprit, iar pasagerii au ajutat-o sa se ridice. Incidentul a avut loc in luna mai, dar politia a publicat abia acum imaginile pentru a-l identifica pe barbat cu ajutorul populatiei.