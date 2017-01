Imagini revoltatoare, surprinse la un centru de boli psihice din Romania: Pacienti legati de paturi cu chingi - VIDEO

Aceste poze au aparut ieri in presa romana. Ele au iesit la iveala in urma unei investigatii facute de 3 jurnalisti si ar fi fost realizate in perioada septembrie-decembrie 2016. In ele se vad pacienti ai Centrului de boli psihice din Maciuca, legati cu chingi de paturi si banci. In investigatia aparuta in presa romana se spune ca totul s-ar fi intamplat in timp ce o parte din infirmieri munceau la renovarea casei directorului institutiei si nu aveau timp sa ingrijeasca de pacienti. Sergiu Smarandoiu, la randul sau, spune ca totul este un spectacol.

Sergiu SMARANDOIU, SEFUL CENTRULUI DE BOLI PSIHICE “Ziceţi că e trucată asta? - Dacă era legat avea urme, dar vedeţi că e legată aşa...- Adică ziceţi că e trucată sau doar l-au legat ei pentru poze?- Da, da. Au făcut-o pentru poze. Au făcut foarte multe poze.”

Pozele ar fi fost facute de alti angajati ai centrului, care au si scris o plangere.

“N-a mai avut cine să rămână cu bolnavii şi în felul ăsta, bolnavii au fost şi sunt condamnaţi să stea legaţi.”

Dupa ce investigatia a aparut in presa, au fost deschise doua anchete penale.