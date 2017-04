Imagini scandaloase filmate intr-o cresa din SUA. O angajata a fost filmata agresand o fetita de 4 ani. VIDEO

In imagini femeia apare la aceeasi masa cu fetita, iar la un moment dat se infurie si o loveste peste cap de cateva ori. "Nu te mai juca cu parul", spune ingrijitoarea, inainte de a o lovi peste brat si a o zgudui, potrivit NBC News.

Cand copila se plange ca o doare, iar femeia ii spune - "bine, chiar sper ca te doare" si o scutura violent.

Numele femeii este Lynn Rowe si a fost arestata miercurea trecuta in Missouri Valley, Iowa. In prezent asteapta sa fie extradata in Nebraska.

Un fost angajat al cresei a filmat incidentul in 28 martie si a trimis videoclipul mamei copilului pe 2 aprilie, spun autoritatile. Parintii fetitei au mers chiar a doua zi la politie si au depus plangere impotriva ingrijitoarei, iar politia a emis un mandat de arestare pe numele acesteia.

Tatal, Al Meyers, spune ca fetita mergea la acel centru de cand avea 2, 3 luni, iar fratele ei de 7 ani a mers acolo inaintea ei. Atat mama cat si tatal copilului o cunoasteau pe ingrijitoare foarte bine. Cand i s-au cerut explicatii femeii aceasta a negat acuzatiile si a dat vina pe comportamentul fetitei. Parintii spera ca publicarea videoclipului va fi o lectie pentru toti parintii care pe viitor vor fi mai atenti in grija cui isi lasa propriul copil.

Politia investigheaza daca mai exista vreun copil intr-o situatie similara cu a fetitei. Centrul de sanatate si Servicii umanitare a emis de urgenta un ordin si au inchis centrul unde lucra Lynn Rowe.