Imagini SOCANTE intr-un spital din Bucuresti: bolnav lasat in genunchi in fata liftului. Pozitia oficiala a unitatii medicale

In inregistrarea video care a fost postata pe Facebook, un barbat bolnav, care nu se putea tine pe picioare, a fost lasat in genunchi in fata liftului spitalului, deoarece nu s-a gasit o targa disponibila pentru transportul acestuia.

Cel care a filmat toata scena, George Nicoloiu, afirma ca bolnavul respectiv ar fi fost adus cu targa pana acolo, de brancardieri, dupa care ar fi fost dat jos chiar pe hol.

La solicitarea lui Nicoloiu, care a incercat sa gaseasca un pat mobil pentru barbatul care aproape ca era intins pe jos, o angajata a spitalului a afirmat ca nu il poate duce la etaj, la sectie, pentru ca acesta nu putea urca in lift.

Pentru ca barbatul sa fie dus la etaj, unde se aflau medicii, i-a fost adus un scaun de plastic, pe care bolnavul ar fi trebuit sa se aseze in lift. Insa acesta, din cauza afectiunii de care suferea, nu s-a putut aseza.

Angajata spital: "Eu vreau sa-l iau, dar nu poate sa stea pe scaun".George Nicoloiu: Pai aduceti un carut din ala.Angajata spital: "Nu vrea nimeni sa vina!".

Intr-un final, in timp ce apropiatii acestuia plangeau din cauza suferintei lui, barbatul a urcat cu liftul ... in genunchi.

Cel care a filmat aceste imagini afirma ca intamplarea socanta a avut loc in Spitalul Universitar din Bucuresti.

Reprezentantii Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti au transmis un punct de vedere cu privire la situatia inregistrata, aratand ca totul a plecat de la faptul ca barbatul in cauza a venit in spital ca vizitator si ca firma de paza va fi verificata pentru a se stabili in ce conditii a permis "accesul vizitatorilor in spital".

"Urmare a inregistrarilor aparute in mediul online, in care este implicat Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, facem urmatoarele precizari:

- Incidentul s-a petrecut in data de 10 aprilie in jurul orei 17:30.

- Identificarea persoanei care apare in inregistrari a fost ingreunata de faptul ca acesta nu a putut fi recunoscuta de personalul Unitatii de Primiri Urgente si nici regasita in baza de date a spitalului, acesta intrand in spital ca si vizitator.

- Vom analiza conditiile in care firma de paza si-a respectat obligatiile contractuale privind accesul vizitatorilor in spital, masurile putand merge pana la reziliererea contractului

- Angajatii spitalului, implicati in incident, vor fi convocati la Comisia de Disciplina pentru nerespectarea Regulamentului de Ordine Interioara privind raportarea si comunicarea evenimentelor deosebite care au loc in timpul serviciului.

- Este regretabil faptul ca persoana in cauza nu s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgente, alegand impreuna cu apartinatorii domniei sale sa solicite consult medical direct pe una din sectiile spitalului.

- Pacientul este internat in spital fiind supus mai multor investigatii medicale pentru alegerea celui mai bune conduite terapeutice.

- Mentionam ca nu a fost depusa la registratura spitalului nicio reclamatie sau sesizare referitoare la acest incident.

- Consideram incidentul nereprezentativ pentru practica Spitalului Universitar si vom continua implementarea masurilor de gestionare optima a circuitelor atat pentru pacienti cat si pentru apartinatori.

Biroul de Presa al Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti."