Imagini care pot afecta emotional. Momentul in care un pacient doarme cu capul pe piciorul amputat intr-un spital din India - VIDEO

„Patru membri ai personalului, incluzând doi medici, au fost suspendaţi, o anchetă fiind solicitată în cazul acestui incident”, a indicat Sadhna Kaushik, director al Colegiului Medical Rani Laxmibai din oraşul Jhansi (statul indian Uttar Pradesh), informează DPA şi NDTV, citate de Agerpres.



Victima, care era asistent într-un autobuz şcolar, a fost grav rănită atunci când vehiculul respectiv s-a răsturnat sâmbătă dimineaţa în încercarea de a evita o coliziune. Astfel, bărbatul a fost dus la un spital de stat, alături de circa 25 de copii răniţi.



„Doctorii l-au tratat imediat. Nu este clar cine i-a pus piciorul sub cap”, a indicat directorul Colegiului Medical, precizând că în timpul anchetei vor fi analizate înregistrările camerelor de filmat.



„Când am ajuns la spital, i-am vazut piciorul folosit drept pernă. Am cerut în repetate rânduri medicilor să intervină, dar au refuzat”, a declarat Janaki Prasad, o rudă a victimei pentru NDTV.

Autorităţile din Uttar Pradesh a cerut la rândul lor o anchetă în cazul incidentului.

A bone-chilling video of a man resting his head on a severed #leg in a hospital in #Jhansi in #UttarPradesh @UPGovt



Shows a tragic picture of health condition in UP, months after #Gorakhpur tragedy where 32 kids had died



Will any healthcare scheme come to his rescue ? pic.twitter.com/NUOsIJm2KZ