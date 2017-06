Imagini socante: momentul in care teroristii din Londra sunt omorati. Politia a arestat inca 3 persoane in acest caz. VIDEO

Doi barbati au fost arestati pe strada Ilford, dintr-o suburbie din estul Londrei, iar al treilea a fost retinut intr-o casa aflata in acelasi cartier, se arata intr-un comunicat al politiei.

Este vorba de un barbat de 27 de ani, arestat pentru terorism, unul de 33 de ani, acuzat de detinere de stupefiante si unul de 29 de ani, “suspectat de pregatire de actiuni teroriste”.

Fortele de ordine fac perchezitii la domiciliul acestuia din urma si intr-un centru comercial din Ilford, un cartier aflat in apropiere de Barking, unde locuiau doi dintre autorii atentatului revendicat de gruparea Statul Islamic.

Alte doua persoane, in varsta de 30, respectiv 27 de ani, se afla inca in arest in cadrul anchetei.

Douasprezece persoane au fost retinute duminica la Barking, dar au fost eliberate rapid.

Imagini cu momentul in care teroristii sunt impuscati

Autoritatile britanice au dat publicitatii imaginile surprinse de o camera de supraveghere, in care se vede momentul in care politistii ii impusca pe cei trei teroristi.

Agresorii s-au reprezit spre ofiteri cand au vazut masina de politie si au vrut sa ii omoare, moment in care oamenii legii au scos pistoalele si i-au impuscat in legitima aparare.

Opt politisti i-au impuscat pe trei teroristi, iar in total au fost trase 50 de gloante.

Chiar cu cateva secunde inainte sa fie ucisi, pe imagini se poate vedea si cum teroristii injunghie un trecator.

Cu cinci zile inainte de atac, teroristii glumeau, radeau si se imbratisau in timp ce planuiau crimele

The Times a prezentat imagini cu cei trei atacatori, din timpul unei intalniri.

Acestia s-au intalnit luni, 29 mai, intr-o sala de sport musulmana din Barking si par foarte mandri si fericiti de ceea ce urmau sa faca.