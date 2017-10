Imagini socante surprinse in Brazilia. 250 de oameni s-au aruncat de pe un pod, in acelasi timp, tinandu-se de maini. Ce au vrut sa demonstreze - VIDEO

Imagini ce-ti taie respiratia au fost surprinse in Brazilia. 250 de oameni s-au aruncat de pe un pod, in acelasi timp. In afara de senzatiile unice pe care le-au trait, curajosii vor sa stabileasca un record mondial.



Pentru o doza buna de andrenalina si emotii de neuitat 250 de oameni si-au dat intalnire intr-un oras din Brazilia. Tinandu-se de maini, curajosii au sarit de pe podul, care are o inaltime de 30 de metri. Cei veniti au incremenit, iar momentul a adunat multe aplauze si scandari.

Actiunea are loc an de an si atrage tot mai multi oameni. Cei care deja si-au invins frica in anii precedenti au si filmat totul. Organizatorii s-au asigurat ca au fost luate toate masurile necesare de siguranta. Dupa ce momentul a ajuns pe internet, participantii spera sa ajunga in Cartea Recordurilor Guinness. Anul trecut, evenimentul a adunat in jur de 170 de persoane.