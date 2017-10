La un centru de cercetara din aceasta tara. Ursuletii, nascuti in acest an, au stat cuminti cand jurnalistii le-au facut poze si s-au lasat rasfatati de ingrijitori. Cel mai mic dintre pui are o luna, iar cel mai mare cinci.

Potrivit oficialilor, in total 42 de ursi panda au venit pe lume in 2017, un record pentru centrul de reproducere din sudul Chinei.