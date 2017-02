Imagini spectaculoase in China. Un barbat beat a aprins intentionat materialele pirotehnice care au inceput sa explodeze necontrolat - VIDEO

Mai multe camere de supraveghere instalate in interiorul magazinului au surprins momentul in care artificiile incep sa explodeze ca la sarbatoare. Vanzatorii si clientii aflati in magazin au fugit care si pe unde au apucat inainte ca materialele pirotehnice depozitate acolo sa explodeze necontrolat. In scurt timp, cladirea a luat foc.

Pompierii au fost trimisi la fata locului pentru a stinge flacarile. Magazinul insa a ars aproape in intregime. Pagubele materiale sunt mari, in schimb nu s-au inregistrat victime.

Politia a anuntat ca un barbat in varsta de 45 de ani care consumase alcool a provocat totul. El a fost retinut.