Momentul in care Lexus-ul spulbera oamenii de pe trotuar la Harikov a fost surprins de camerele de supraveghere. Cum s-a intamplat totul - VIDEO

Imagini care va pot afecta emotional. Accidentul teribil s-a produs aseara pe o strada din orasul ucrainean Harikov. Cinci oameni au murit, iar sase au fost raniti dupa ce o masina condusa de o tanara de 20 de ani a intrat in multimea care se afla pe trotuar. Momentul in care aceasta intra cu masina in oameni, surprins de camerele de supraveghere instalate acolo.