Imagini surprinse de un martor la cateva minute dupa atacul din Londra. Politist: "Fugiti! Adapostiti-va, acum!"

Pe imagini se observa cum politistii le solicita oamenilor prezenti , care erau vizibil speriati, sa paraseasca zona. Unul dintre agenti striga: "Fugiti, fugiti, miscati-va! Adapostiti-va acum", conform filmarii postate de catre BBC

4 people have died in an attack in London. This video shows the moment the incident began outside the UK Parliament.https://t.co/FwKsndgisW pic.twitter.com/81srJq9yGr

— BBC News (UK) (@BBCNews) March 22, 2017

Intre timp, barbatul care filmeaza isi aseaza camera pe iarba si spune: "Ce se intamplaa Sigur s-a intamplat ceva in Westminster". Burgul situat in partea central-vestica a Londrei. Apoi, cameramanul a decis sa se intoarca la locul atacului.

La un moment dat, autoritatile striga din nou: "Adapostiti-va", iar in cadru apar oameni care fug. Cel care filma ii spune altui barbat, care surprindea si el momentul socant cu telefonul mobil, ca "sunt informatii ca cineva a fost impuscat".

Dupa ce prin cadru trec in viteza doua masini de politie, isi face aparitia reporterul celor de la BBC, Nick Eardley, care voia sa relateze de la fata locului. Acesta este preluat de catre un politist, care il trage de mana, pentru a evacua zona.

La finalul clipului apare un elicopter care survoleaza zona.