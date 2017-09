Imagini surprinzatoare au fost filmate in timpul unor funeralii in Peru. Cei prezenti, surprinsi cum se uitau la un meci de fotbal - VIDEO

Ar fi vorba despre meciul intre Peru si Ecuador. Din imagini se vede cum oamenii asezati in fata televizorului tin pumnii pentru nationala lor. Imaginile au ajuns pe internet si au trezit un val de comentarii.

Internautii au facut glume, mai ales ca nu este prima data cand cetatenii din Peru au fost vazuti, uitandu-se fotbal in cele mai nepotrivite momente. Ultima data, in atentia presei au ajuns 2 chirurgi, care urmareau un meci, chiar in timpul operatiei.