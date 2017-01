Imagini transmise live pe Facebook din Bamboo cu o ora inainte de incendiu. ISU: Nu putem spune inca daca s-a fumat in club

Potrivit unui martor, citat de Digi 24, in club s-ar fi fumat pe ascuns.Purtatorul de cuvant al ISU Bucuresti-Ilfov, Daniel Vasile, a declarat, referitor la posibilitatea ca s-a fumat in interiorul Clubului Bamboo inainte de incendiu, ca o astfel de speculatie trebuie verificata temeinic si ca in acest moment nu se poate pronunta in aceasta privinta.

De asemenea, intrebat despre posibile cauzele ale incendiului, Daniel Vasile a spus ca exista doar informatii care fac referire la locul de izbucnire a incendiului furnizate de martori. "Urmeaza ca dupa stingerea incendiului sa facem si aceasta verificare", a precizat el.

Intrebat de posibilitatea de a se fi fumat in interior, oficialul ISU a sustinut ca acest lucru este interzis si o astfel de speculatie trebuie verificata temeinic.

"Nu putem sa ne pronuntam pe o asemenea ipoteza in acest moment. (...) In mod cert incendiul a izbucnit, judecand dupa modul de manifestare a flacarilor, de la zona de club, dar ce compartiment anume din zona clubului nu va pot spune in acest moment", a mentionat Daniel Vasile.

El a mai precizat ca, la momentul sosirii primelor echipajel ISU la fata locului, procedura de evacuare era condusa de staff-ul administrativ al clubului.