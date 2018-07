Imagini tulburatoare, surprinse in Brazilia. Un avocat a fost impuscat chiar in fata fiicei sale - VIDEO

Din imagini se vede cum imediat ce a coborat din masina, in fata barbatului apare un individ cu un pistol in mana. Atunci el da copilul in bratele femeii ce il insotea si se pune la pamant. In urmatoarele secunde agresorul trage cateva focuri.

Victima este un avocat in varsta de 46 de ani. Ieri acesta a mers acasa la fosta sotie, impreuna cu fiica sa. Individul ce l-a atacat i-a ordonat sa se puna la pamant dupa care a tras in el cinci focuri, de la o distanta mica si a fugit de la fata locului. Din cauza ranilor victima a murit pe loc. Motivul asasinarii inca nu se cunoaste. Potrivit presei locale politia nu a reusit sa dea de urmele suspectului.