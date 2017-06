Imagini tulburatoare! Un grav accident rutier, anticipat de pilotul automat al Tesla: l-a anuntat pe sofer ca trebuie sa franeze imediat! Ce-a urmat - VIDEO

Chiar daca multi sunt sceptici in privinta sigurantei acestor masini, clipul de mai jos nu poate fi contestat.

Imaginile au fost surprinse de o camera de bord de pe o masina Tesla, pe o autostrada din Olanda. La un moment dat, alarma de impact iminent este declansata si imediat pilotul automat actioneaza franele, oprind masina. Exact in acel moment putem vedea un accident care are loc la cativa metri in fata.

Original video, authorisation from the owner. Essential, no one could predict the accident but the radar did and acted by emergency braking. pic.twitter.com/70MySRiHGR