Imaginile suprinse de jurnalistii BBC la momentul erupţiei Vulcanului Etna - VIDEO

O explozie freato-magnetica s-a produs pe Vulcanul Etna, la altitudinea de 2.700 de metri, surprinzand un grup de turisti straini. Fenomenul se produce in momentul în care lava intra in contact cu zapada, improscand vapori, apa, cenusa si fragmente minerale.Zece turisti au fost raniti in timpul exploziei produse pe partea de sud-est a Vulcanului Etna, scrie Mediafax.

Victimele au suferit arsuri si au fost transportate la spitale din orasele italiene Catania si Acireale.

Conform autoritatilor italiene, niciuna dintre victime nu este în stare grava.Printre persoanele ranite se numara membri ai unei echipe a postului BBC care efectua o filmare.

"Sunt multe persoane ranite - au rani usoare, arsuri, taieturi si plagi", a transmis jurnalistul BBC Rebecca Morelle.