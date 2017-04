Imbracati doar in costume de baie, mii de oameni au iesit la ski in Rusia. Localnicii au incercat sa bata un record national - VIDEO

Aproape dezgoliti, mii de oameni au iesit la ski, iar unii si-au luat placile de snowboard. Au parcurs peste 500 de metri, fiind imbracati doar in costume de baie. Cele mai multe priviri au atras femeile, care si-au etalat formele. Cu telefoanele in maini, zeci de oameni s-au adunat ca sa-i urmareasca pe curajosi.

"Suntem ca nişte morse din Siberia. "

"E bine. E cald. O să ne bronzăm."

Scenele au putut fi vazute in statiunea Kemerovo, in Rusia. In total, 1498 de oameni au participat la actiune. Totul, pentru a inregistra un record national. Observatorii de la Cartea recordurilor din Rusia au spus ca oamenilor le-a reusit.

Data trecuta, acelasi eveniment a adunat 1100 de persoane. Este al 5-lea an la rand cand rusii participa la Ski in costume de baie. Prima data o asemenea actiune a avut loc in 2003, cand au participat 500 de oameni.