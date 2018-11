Imbranceli, tipete si retineri la frontiera dintre Mexic si SUA. Sute de imigranti au incercat sa treaca ilegal granita, dar au fost opriti de graniceri si politisti. Avertismentul facut de Trump - VIDEO

Cel putin cinci sute dintre migranti, printre care femei si copii, care participau la o manifestatie pasnica de-a lungul frontierei, s-au indreptat spre bariera metalica de delimitare si s-au catarat pe ea, in incercarea de a intra in Statele Unite. Dupa ce au trecut de prima, au intervenit scutierii, care au folosit gaze lacrimogene pentru a-i tine la distanta pe oameni.

Astfel, unii migranti au ales sa renunte la ideea de a trece ilegal frontiera, in timp ce altii au continuat sa inainteze, totusi au fost opriti de granicerii americani. Ministerul mexican de Interne a confirmat ca mai multe grupuri de imigranti au incercat sa intre intr-un mod violent in Statele Unite, dar a subliniat ca nicio persoana nu a reusit sa treaca frontiera.

Autoritatile americane au anuntat ca frontiera unde s-a intamplat totul a fost inchisa pentru masini si pietoni pe o perioada de cateva ore. Presedintele Donald Trump a amenintat in ultimele zile ca va inchide in totalitate granita intre SUA si Mexic daca situatia va degenera. El a emis si un decret pentru respingerea automata a cererilor de azil depuse de persoane intrate ilegal in SUA, dar justitia a blocat pentru moment aceasta masura.

In jur de cinci mii de migranti au ajuns in aceasta saptamana intr-un oras din nord-vestul Mexicului, la granita cu SUA, dupa ce au parcurs peste patru mii de kilometri in ceva mai mult de o luna. Oamenii fug de saracia si violenta din tara lor. In contextul acestui aflux, in jur de noua mii de militari americani au fost desfasurati la frontiera cu Mexicul pentru a impiedica orice intruziune.