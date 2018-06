Imigrantul irakian, retinut in cazul adolescentei de 14 ani, care ar fi moldoveanca, gasita moarta langa o cale ferata din Germania, a povestit cum s-a intamplat totul: "Se aflau intr-o excursie impreuna si...". Declaratiile suspectului

Ali Bashar, în vârstă de 20 de ani, a fost extradat aseara autoritatilor germane si urmeaza sa fie judecat acolo.

Sosit în Germania în octombrie 2015, în plină criză a refugiaţilor, tânărul era bănuit că a violat-o şi strangulat-o, la 22 sau 23 mai a.c., pe Susanna Feldman, în vârstă de 14 ani, la Wiesbaden (centrul Germaniei).

A failed Iraqi asylum seeker suspected of raping and murdering a teenage girl in Germany was arrested in Iraq.#AliBashar, 20, believed to have strangled 14-year-old Susanna Maria Feldman was arrested by Kurdish authorities in northern Iraq

