Impuscaturi cu o arma automata in Las Vegas: 2 morti si 24 de raniti - VIDEO

UPDATE 10:44 Poliţia din Las Vegas a anunţat că un suspect a fost ucis. Deocamdată nu se cunoaşte dacă e vorba despre alţi atacatori. Spitalele care au preluat răniţii au anunţat că 12 dintre ei sunt în stare critică.



UPDATE 10:20 Aeroportul internaţional McCarran din Las Vegas a fost închis. Pe de altă parte, un post de televiziune local anunţă că 70 de răniţi au fost transportaţi la spital.

UPDATE 10:15Poliţia a anunţat într-o postare pe Twitter că un suspect a fost anihilat şi a reînnoit apelurile către cetăţeni să evite zona.

Presa locală relatează despre cel puţin un bărbat înarmat în zona cazinoului şi hotelului Mandalay Bay.

Două persoane au murit şi 24 au fost răniţi în urma împuşcăturilor, transmite BBC.



“Am auzit pe cineva strigând: LA PĂMÂNT, după care toată lumea s-a pus jos. Eram unii peste alţii. Împuşcăturile parcă se auzeau din toate părţile. A fost o nebunie totală”, a declarat un martor pentru CNN.

În zonă avea loc un festival de muzică country. Sute de oameni sunt filmaţi cum fug de gloanţele unei arme automate.

Poliţia a făcut apel la populaţie pentru a evita zona respectivă. Autorităţile nu au confirmat dacă sunt victime.

Potrivit CNN, un reprezentat de la un spital a declarat că mai multe victime au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind rănite de gloanţe.

Here is horrifying footage of an active shooter in Las Vegas.



Sending my Prayers to all in harms way. Stay safe everyone and take cover. pic.twitter.com/Lm4A9G8WOP