Impuscaturi la un concert de rap, in SUA, cu doi morti si alte doua persoane ranite. Politia nu are inca niciun suspect - VIDEO

Potrivit My Record Journal, schimbul de focuri s-a declansat in jurul orei locale 23.15, dupa un concert al rapperului Meek Mill din Oakdale Theatre, Wallingford, Connecticut, la circa 145 km de New York.

Cele doua persoane care au fost ranite au fost transportate la spitale din zona cu rani care nu le pun viata in pericol, a precizat ziarul, citand surse din politie.

Intr-o inregistrare video postata pe Twitter se vede cum rapperul Meek Mill pleaca de pe scena chiar inainte sa se declanseze schimbul de focuri, iar un barbat, care pare a fi politist, le cere oamenilor sa stea la sol.

Politia nu a arestat inca pe nimeni, mai scrie My Record Journal.

Three people shot at Wallingford, CT's #OakdaleTheater, where a @MeekMill concert was being held. pic.twitter.com/Fo6UKbkBge

— HollyGozzip (@HollyGozzip) December 31, 2016