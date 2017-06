Impuscaturi si panica la Catedrala Notre Dame din Paris. Un suspect ar fi atacat un politist cu un ciocan

Stirea este in curs de actualizare!

Potrivit primelor informatii, un ofiter a tras mai multe focuri de arma in directia unui suspect, care l-a atacat cu un ciocan in zona centrala a metropolei Paris, transmite Le Derniere Heure. Reprezentantii politiei au confirmat ca doi barbati au fost raniti in urma incidentului, fiind vorba de un ofiter si suspectul care l-a atacat in zona Notre-Dame.

OH MY GOD @MarkCollyerReal something bad happening outside my #NotreDame villa window pray for us pic.twitter.com/KwATw1Dcei





Suspectul nu a reusit sa atace alte persoane inainte de a fi neutralizat de fortele de ordine din Paris. De asemenea, autoritatile le recomanda locuitorilor sa stea departe de zona Notre-Dame.

#paris #NotreDame #police still moving forces to notre dame to secure the area after a man attacked a police officer pic.twitter.com/3SLfudFydb

— Danilo Rizzi (@DaniloRizzi3) 6 июня 2017 г.





Autoritatile franceze au intervenit marti dupa-amiaza in forta, dupa ce mai multe focuri de arma au fost auzite in piata Notre-Dame din zona centrala a capitalei Paris, transmite Le Derniere Heure.

Exista informatii potrivit carora un suspect ar fi atacat cu un ciocan un politist care asigura securitatea in apropiere de catedrala Notre-Dame.

We're trapped in Notre-Dame de Paris, something is happening outside. Police sirens can be heard. They are not letting anyone in or out

— Matthew CurrieHolmes (@mch2k) June 6, 2017

Pentru moment nu exista informatii despre persoane ranite in centrul Parisului.

