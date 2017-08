In 24 de ore, China a fost zguduita de doua cutremure puternice. Autoritatile au anuntat ca sunt 19 persoane decedate, iar 175 ranite, printre ele si turisti - VIDEO

Pana la aceasta ora, autoritatile au anuntat ca sunt 19 persoane decedate, iar 175 ranite, printre ele si turisti. Cand au simtit ca pamantul se misca sub picioarele lor, oamenii au fugit din case sau din localurile unde se aflau. Unii au dormit in gradinile publice din oras sau in masini, departe de cladirile inalte. Seismele au provocat si alunecari de teren, iar mii de turisti si localnici au fost evacuati din regiunile periculoase.

Echipele de salvare cauta sub cladirile prabusite de teama ca sub ruine s-ar afla oameni.