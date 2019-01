In ajun de Boboteaza, ulitele unui sat din Romania s-au umplut de hazi. Personaje costumate in straie hidoase, menite sa alunge ghinionul si sa aduca noroc - VIDEO

In ajun de Boboteaza, ulitele unui sat din Romania s-au umplut de hazi. Este vorba de personaje costumate in straie hidoase, menite sa alunge ghinionul si sa aduca noroc. Obiceiul, unic in tara, se repeta an de an, iar colindatorii trebuie, conform datinii, sa treaca prin toate gospodariile, unde sunt intampinati de sateni cu bunatati.