Clipe de panica in capitala Mexicului. Trei oameni au fost ucisi pe loc, iar alti 7 au ajuns in stare grava la spital, dupa ce mai multi indivizi au deschis focul - VIDEO

Era aproape de miezul noptii, cand s-au auzit mai multe impuscaturi in piata Garibaldi, o atractie turistica importanta, care se afla in centrul capitalei din Mexic. Oamenii au inceput sa fuga in diferite directii, pentru a se salva. Trei persoane insa nu au reusit sa se ascunda si au fost impuscate mortal.

Alti 7 oameni au fost raniti si au fost transportati imediat la spitalele din apropiere. Oamenii legii au ajuns la fata locului si au incercuit zona. Nu este clar deocamdata motivul atacului si nici daca printre victime sunt turisti. Politia vorbeste despre un grup de indivizi, care si-au scos armele la un moment dat si au inceput sa impuste.

Ulterior, autorii au urcat pe cateva motociclete, au fugit si s-au ascuns. Mai mult, presa straina scrie ca trei dintre suspecti s-au dat drept muzicanti si distrau oamenii veniti sa se odihneasca in zona.