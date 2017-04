In ce conditii ar putea cetatenii UE sa circule in continuare liber in M.Britanie, dupa Brexit. Declaratiile Theresei May

Aceasta a explicat ca va exista o perioada de implementare dupa semnarea unui acord de iesire din blocul comunitar, intrucat institutiile guvernamentale si economice au nevoie de un timp de adaptare fata de noile restrictii, transmite BBC, preluat de News.ro.

Guvernul insista in continuare ca iesirea din blocul comunitar va insemna automat mai mult control asupra granitelor nationale ale Regatului Unit.

”Voi ati utilizat fraza perioada de tranzitie; dar eu am folosit fraza perioada de implementare. Dupa ce obtinem un acord si stabilim care va fi relatia noastra in viitor, va exista necesitatea unei perioade in care intreprinderile si agentiile guvernamentale sa-si adapteze sistemele si sa mearga inainte, in functie de natura acordului - dar va exista o perioada de implementare a acordului”, a declarat May in timpul primei sale vizite in Arabia Saudita.

Totusi, premierul a insistat ca va continua sa aiba control asupra politicii de imigratie in aceasta perioada de implementare a acordului de Brexit.

”Este crucial pentru publicul britanic... sa se asigure ca noi avem control asupra granitelor noastre si imigratiei. Exact asta vom face cand iesim din Uniunea Europeana”, a adaugat May.

De asemenea, aceasta a raspuns fata de declaratiile presedintelui Consiliului European, care a spus ca Marea Britanie nu poate negocia un nou acord comerical cu tari membre inainte de finalizarea acordului de Brexit.

”Sunt sigura ca este corect ca toata lumea sa stie, pana in momentul in care parasim blocul comunitar, care vor fi angajamentele viitoare, relatia noastra si parteneriatul nostru viitor cu Uniunea Europeana”, a precizat May.

Marea Britanie a declansat in urma cu exact o saptamana procedura formala de retragere din UE.