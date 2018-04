In ciuda protestelor masive din Erevan, fostul presedinte al tarii a fost ales in functia de premier: “Presedintele meu ne-a mintit pe toti" - VIDEO

In timp ce in parlament, fostul presedinte, care s-a aflat in fruntea tarii in ultimii 10 ani, era ales in functia de prim ministru, manifestantii s-au luat la bataie cu politistii care pazeau legislativul. Au fost folosite grenade fumigene pentru a dispersa multimea, iar zeci de persoane au fost arestate in urma protestelor. Oamenii spun ca puterea trebuie schimbata.

“Presedintele meu ne-a mintit pe toti. El a promis ca nu va mai incerca sa fie in fruntea tarii pentru a treia oara, dar asta a fost o minciuna. Eu imi doresc dreptate. Vreau sa traiesc intr-o tara libera.”

“Cred ca asta este singurul mod de a schimba guvernarea. Protestez ca vocea mea sa fie auzita, iar guvernarea sa inteleaga ca eu sunt impotriva regimului lor.”

Opozitia il acuza pe fostul sef de stat ca vrea sa ramana la putere ani la rand, urmand modelul Moscovei. Fiind ca nu mai poate fi presedinte, dupa zece ani de mandat, Sarkasyan a fost numit premier.

Inainte de aceasta schimbare, oficialul a avut grija sa modifice constitutia pentru a mari atributiile sefului executivului.

Protestele in Armenia au loc pentru a sasea zi la rand. In urma manifestatiilor de duminica, aproape 50 de persoane au fost ranite in urma confruntarilor cu fortele de ordine.

Membrii opozitiei i-au indemnat pe oameni la revolutie si sustin ca vor manifesta in continuare.